Пользователи пожаловались на Instagram из-за "подавления" Палестины

Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories после жалоб о том, что пользователи не могли увидеть контент в поддержку Палестины , но при этом активно распространялись произраильские публикации. Об этом сообщает газета Financial Times.

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В данном разделе соцсеть в качестве приоритетного всегда в начале ленты показывала "оригинальный" контент юзеров, а не репосты. По данным издания, почти 50 сотрудников выразили обеспокоенность "подавлением" пропалестинских материалов.

Теперь же Instagram будет в соотношении 50 на 50 показывать оригинальный контент и тот, которым пользователь поделился со сторонней страницы. В FT считают, что это поможет распространить наиболее важные новости среди более широкой аудитории.

"Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо", - отметили в соцсети.