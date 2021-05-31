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Instagram изменит алгоритм Stories из-за жалоб на цензуру

Газета.Ru
26 минут назад
Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories после жалоб о том, что пользователи не могли увидеть контент в поддержку Палестины, но при этом активно распространялись произраильские публикации. Об этом сообщает газета Financial Times.
Пользователи пожаловались на Instagram из-за "подавления" Палестины
Фото: ReutersReuters
В данном разделе соцсеть в качестве приоритетного всегда в начале ленты показывала "оригинальный" контент юзеров, а не репосты. По данным издания, почти 50 сотрудников выразили обеспокоенность "подавлением" пропалестинских материалов.
Теперь же Instagram будет в соотношении 50 на 50 показывать оригинальный контент и тот, которым пользователь поделился со сторонней страницы. В FT считают, что это поможет распространить наиболее важные новости среди более широкой аудитории.
"Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо", - отметили в соцсети.
При этом в Instagram подчеркнули, что метод с неприоритетными Stories применим к любым материалам, которые репостят в разделе, вне зависимости от того, о чем они. Ранее сообщалось, что в Instagram заработала функция, которая позволяет скрывать под своими публикациями в ленте отметки "нравится".
Интернет,Наука и техника,Палестинская Территория, Оккупированная,
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