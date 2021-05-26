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Замедление Google аукнется всему Рунету

News.ru
1 час назад
Попытка российских властей повлиять на работу Google может обернуться проблемами для всего Рунета. Об этом сообщили опрошенные "Известиями" эксперты.
Замедление Google аукнется всему Рунету
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Причиной недопонимания руководства IT-корпорации с российскими властями стала плохая фильтрация запрещённого контента со стороны Google. Но замедление работы серверов компании приведут к сбоям работы других российских сайтов, а также Android-смартфонов.
Дело в том, что инструменты блокировки специалистов Роскомнадзора не достаточно точны. Это доказал и опыт блокировки Telegram и замедления Twitter. Также вмешательство в инфраструктуру Google приведёт к нарушениям работы системы распределения трафика, что в свою очередь чревато перегрузками линий связи.
В итоге все действия российских властей повлекут сбои в функционировании Рунета, говорят аналитики. Но они также отмечают, что специалисты Роскомнадзора учатся на своих ошибках и точность технологий растёт.
С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться потому, что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты, — сказал гендиректор провайдера «Инсис» Артем Черанев.
В Москве 25 мая суд снова оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент. В дополнение к 4 млн рублей, взысканным 25 мая, компания должна будет выплатить ещё 2 млн рублей/
Интернет,Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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