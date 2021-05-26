Замедление Google аукнется всему Рунету

Попытка российских властей повлиять на работу Google может обернуться проблемами для всего Рунета. Об этом сообщили опрошенные "Известиями" эксперты.

Причиной недопонимания руководства IT-корпорации с российскими властями стала плохая фильтрация запрещённого контента со стороны Google. Но замедление работы серверов компании приведут к сбоям работы других российских сайтов, а также Android-смартфонов.

Дело в том, что инструменты блокировки специалистов Роскомнадзора не достаточно точны. Это доказал и опыт блокировки Telegram и замедления Twitter. Также вмешательство в инфраструктуру Google приведёт к нарушениям работы системы распределения трафика, что в свою очередь чревато перегрузками линий связи.

В итоге все действия российских властей повлекут сбои в функционировании Рунета, говорят аналитики. Но они также отмечают, что специалисты Роскомнадзора учатся на своих ошибках и точность технологий растёт.

С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться потому, что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты, — сказал гендиректор провайдера «Инсис» Артем Черанев.