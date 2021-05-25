Объявлены победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

«Мы договорились, что данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний. Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», – рассказал на церемонии закрытия первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«Он также стал инструментом диагностики обеспечения кадрами на важнейших направлениях государственной работы и запустил процесс стандартизации digital-специальностей», - отметил он.