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Объявлены победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Елена Прошина
3 часа назад
Лучшими по итогам всех этапов конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали 52 человека из разных регионов России. Им будет предложено трудоустройство в крупнейших российских компаниях, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте конкурса.
Объявлены победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Фото: ТАССТАСС
Торжественное награждение победителей прошло 24 мая в Москве. Изначально на конкурс, направленный на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital, поступило более 13,4 тыс. заявок со всей страны. В финал по итогам нескольких этапов прошли 137 человек, а победу одержали 52 человека. Полный список победителей размещен на сайте.
«Мы договорились, что данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний. Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», – рассказал на церемонии закрытия первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
В свою очередь заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что при помощи конкурса будет создан кадровый резерв «по целому кластеру цифровых профессий».
«Он также стал инструментом диагностики обеспечения кадрами на важнейших направлениях государственной работы и запустил процесс стандартизации digital-специальностей», - отметил он.
Конкурс проводился АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустройства в АНО «Диалог» и пресс-службы региональных органов исполнительной власти. Также у них есть возможность пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Интернет,Дмитрий Чернышенко,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,Правительство РФ,Москва,Россия,
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