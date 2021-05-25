Объявлены победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Конкурс проводился АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустройства в АНО «Диалог» и пресс-службы региональных органов исполнительной власти. Также у них есть возможность пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.