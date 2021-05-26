Энергетика Польши оказалась под угрозой из-за Чехии

Добыча угля на шахте в Польше остановилась из-за иска Чехии в европейский суд, скандал вспыхнул после обвинений в экологическом ущербе, сообщают СМИ.

The Associated Press пишет, что чешское правительство через суд потребовало от властей Польши закрыть деятельность шахты «Туров» в городе Богатыня . Это предприятие находится недалеко от границы двух государств. Сложившаяся ситуация поставила под угрозу энергетику всей Польши, передает «Прайм»

По утверждению чешских властей, это предприятие наносит вред окружающей среде и жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии.

Высший суд Евросоюза издал временный запрет на добычу угля в «Турове», однако власти Польши отказались исполнять требования, обосновывая это тем, что приостановка работы шахты повлечет за собой отключение электричества у миллионов польских граждан.

В частности, от угля этой шахты запитана станция, которая выдает 7% всей электроэнергии в Польше.

По мнению Варшавы, запрет на работу предприятия приведет к сокращению десятков тысяч шахтеров.

Обостряет конфликт двух стран и общая цель стран Евросоюза по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. В Польше порядка 48% энергии получают из каменного угля, еще 17% – из бурого, более «грязного» угля. Только 25% вырабатываемой электроэнергии страны приходится на возобновляемые источники и биотопливо, 10% – газ.

Отмечается, что лицензия на добычу угля в польском «Турове» действует до 2044 года.