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За преступниками в России будут следить по соцсетям

News.ruиещё 3
1 час назад
В России может в ближайшее время может появиться специальная система слежки за преступниками в Сети. Как сообщил в интервью РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, специалисты будут расследовать преступления в Интернете с помощью единого Автоматизированного рабочего места (АРМ).
Российские специалисты смогут благодаря АРМ установить личность преступника и отследить его передвижения в Сети.
АРМ <...> позволит автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ информации по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в Сети, — сказал Бедеров.
Так, правоохранители будут загружать в программу все имеющиеся данные о подозреваемом, а система сама будет искать человека, установит его личность и дополнительные контакты.
Доступ к файлам и возможность делать скриншоты с экрана есть у хакеров, которые взламывают старые версии операционной системы MacOS. Ранее выяснилось, что в этой версии есть уязвимость.
Интернет,Общество,Россия,
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