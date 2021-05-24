В Совфеде раскрыли заработок Google в России после иска к Роскомнадзору

Он добавил, что если Google не хочет платить огромные штрафы и «потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский», то следует отказаться от своего «высокомерного подхода». Также сенатор заявил, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а наоборот. В противном случае, по словам Пушкова, им придется очень тяжело в стране.