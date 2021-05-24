В Совфеде раскрыли заработок Google в России после иска к Роскомнадзору

По его словам, руководству Google
следует «не конфликтовать и судиться с Роскомнадзором
», а учесть, что в 2018 году компания заработала в России 45 миллиардов рублей, а в 2019-м — 74,9 миллиарда рублей.
Он добавил, что если Google не хочет платить огромные штрафы и «потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский», то следует отказаться от своего «высокомерного подхода». Также сенатор заявил, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а наоборот. В противном случае, по словам Пушкова, им придется очень тяжело в стране.
Ранее в мае компания Google LLC подала
иск к Роскомнадзору. Google оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на видео в YouTube, в которых Роскомнадзор увидел призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года. В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили
о готовности вести диалог с американской корпорацией в судебном порядке.