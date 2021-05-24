В Роскомнадзоре заявили, что Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный контент

«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией», — рассказали в Роскомнадзоре.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что в среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, «в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств».