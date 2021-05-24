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Роскомнадзор: Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент

Daily Storm
1 час назад
Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент. Об этом заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве не исключили замедление трафика сервисов компании в стране. Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, уточнили в Роскомнадзоре.
В Роскомнадзоре заявили, что Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный контент
Фото: Daily StormDaily Storm
«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией», — рассказали в Роскомнадзоре.
В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что в среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, «в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств».
Заметка дополняется
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Интернет,Роскомнадзор,Google,ИТАР-ТАСС,Россия,
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