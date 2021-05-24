Хакер похвастался доступом к баллистическим ракетам и крейсеру ВМС США

Эксперт-аналитик американской компании Recorded Future Дмитрий Смилянец
рассказал о контактах с группировками хакеров, которые действуют сегодня. Эксперт рассказал о самом сомнительном заявлении, которое ему приходилось слышать от киберпреступников. Один из хакеров, работающих на группировку вымогателей REvil, решил похвастаться доступом к целому американскому арсеналу, включая баллистические ракеты. Впрочем, такие эпатажные заявления, по словам специалиста, могут являться пустым бахвальством. «Хакер заявил, что несколько его партнеров имеют доступ к системе запуска баллистических ракет, крейсеру ВМС США
, атомной электростанции и оружейной фабрике. Не знаю, сколько правды в этих словах, но, принимая во внимание эпатажность REvil, не исключаю, что оператор приукрасил свои возможности для привлечения внимания», — рассказал Смилянец в интервью «Известиям». Он также отметил, что среди группировок хакеров случаются разборки: иногда злоумышленники выходят за рамки привата и начинают ругаться на закрытых форумах. И эти перепалки представляют ценность для исследователей информационной безопасности, поскольку позволяют понять, какие тренды сейчас в моде, как складываются отношения внутри команд. Смилянец привел отдельные примеры: недавно представители DarkSide получили биткоины от жертв, но не стали делиться «заработком» с хакерами, которые непосредственно взламывали людей. По его словам, деятельность мало чем отличается от обычного бизнеса — партнерам не выплатили проценты за оказанные услуги. Аналитик подчеркнул, что крупные группировки хакеров сейчас закрываются или меняют сферу деятельности, а сама индустрия вымогательства уже достигла пика. Напомним, в мае произошла одна из крупнейших кибератак года: хакеры похитили сведения у американской компании Colonial Pipeline, которая поставляет почти половину топлива на Восточное побережье США. В связи с этим пришлось остановить работу оператора, а власти Штатов ввели режим регионального ЧС. Гендиректор Colonial Pipeline Джозеф Блаунт позднее рассказал, что компания вынужденно выплатила группировке злоумышленников выкуп в размере $4,4 миллиона.