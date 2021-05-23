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Эксперты предупредили россиян о неизбежной утечке биометрических данных

Говорит Москваиещё 9
5 часов назад
На этой неделе замминистра финансов России Алексей Моисеев отметил, что компрометация биометрии — это самое страшное, что может произойти. Чиновник пояснил, что пин-коды кредитных карт, паспорт или фамилию можно поменять, а вот лицо, голос или отпечатки пальцев изменить не получится. «Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальны. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены. И утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — сказал Лямин в интервью РИА Новости. В свою очередь главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергея Голованов отметил, что для повышения безопасности компаниям следует хранить биометрию не в виде фотографий, отпечатков или записей голоса, а в виде кода, который формируется на основе анализа этих данных по определённым алгоритмам.
Россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Интернет,Алексей Моисеев,Лаборатория Касперского,РИА Новости,Россия,
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