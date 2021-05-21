Павел Дуров удалился из Facebook

Основатель Telegram Павел Дуров
удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook. В 2020 году он обвинял компанию в рекламе мошеннических схем, которые запускались от его имени. Днём 21 мая при попытке открыть страницу Дурова в Facebook появляется сообщение: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». Профиль Павла Дурова в Instagram (принадлежит Facebook) по-прежнему активен . Летом 2020 года миллиардер также критиковал Instagram за мошенников, которые действовали от его лица. В июне 2020 года Дуров выложил пост в своём Telegram-канале, в котором заявил, что Facebook и Instagram «больше года» зарабатывали на рекламе мошеннических схем с его именем. Он подчёркивал, что модераторы социальных сетей одобряли такие посты, которые получали официальный статус объявлений, и тем самым вводили пользователей в заблуждение. Основатель Telegram подчёркивал, что Facebook и Instagram не перестали продвигать подобные посты даже после неоднократных жалоб и заявлений о том, что ни сам Дуров, ни команда мессенджера не предлагают людям каких-либо способов заработка. «Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — утверждал предприниматель. Тогда Дуров давал команде Facebook неделю на решение проблемы, а пользователям посоветовал скриншотить объявления для будущих судебных процессов. В январе 2021 года основатель Telegram вновь прошёлся по Facebook. Тогда предприниматель раскритиковал нововведения мессенджера WhatsApp, которые предусматривали передачу личных данных Facebook, и призвал корпорацию уважать своих пользователей. Вскоре после этого Дуров отмечал , что Facebook и другие корпорации не могут угнаться за Telegram, поскольку их команды слишком велики. Именно большой штат, по мнению предпринимателя, приводит к неэффективности и недостаточному использованию человеческого потенциала. Фото: Wikimedia / TechCrunch .jpg), CC BY 2.0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .