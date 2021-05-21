В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«МегаФон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево

Lenta.ru
2 часа назад
Мобильный оператор «МегаФон» внедрил сервис «Мобильного ID» в аэропорту Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могут быстро и безопасно подключиться к публичной сети Wi-Fi по номеру телефона. Проект реализован в партнерстве с компанией Wi-Fi.Click, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
«МегаФон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сообщении отмечается, что при подключении к Wi-Fi аэропорта страница сервиса Wi-Fi.Click всплывает автоматически. Чтобы подтвердить вход, вместо многоступенчатой авторизации с помощью фотографии паспорта, по sms или звонку, для которого нужно иметь деньги на счету, пассажиру достаточно указать свой номер и нажать на sim-push-уведомление.
«Сервис будет доступен всем абонентам "большой четверки". Авторизация через "Мобильный ID" упростит и ускорит процесс подключения к Wi-Fi, что актуально для пассажиров аэропорта», — прокомментировала новость директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
«Мобильный ID» — современный и безопасный способ авторизации на партнерских ресурсах. Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID» оператора. Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что делает его безопасным и исключает мошеннические операции.
Интернет,Наука и техника,Аэропорт Шереметьево,Мегафон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители