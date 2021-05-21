Ошибка разработчиков: как Android-приложения раскрыли данные 100 млн человек

Очередное предупреждение об угрозе, исходящей от мобильных приложений, сделали специалисты по кибербезопасности — в Google Play были обнаружены сервисы, которые могут слить персональные данные пользователя, включая его пароли, номер телефона или геолокацию. При этом защититься от возможного злоупотребления можно только путем удаления приложений — проблема кроется в конфигурации этих программ, ошибки в которой возникают по вине недобросовестных разработчиков.

ИБ-исследователи из Check Point Research сообщили об обнаружении ряда серьезных проблем в конфигурации популярных Android-приложений, из-за чего данные 100 млн пользователей оказались открытыми для сбора. Об этом говорится в пресс-релизе компании Check Point, поступившем в "Газету.Ru".

Речь идет о 23 популярных программах, среди которых приложение для вызова такси, фоторедактор, сервис для записи экрана и др. Check Point раскрыли всего пять из них – Screen Recorder, iFax, Astro Guru, Logo Maker и T'Leva. Количество скачиваний этих приложений в Google Play варьируется от 10 тыс. до 10 млн.

Как удалось узнать экспертам, множество разработчиков неправильно используют сторонние облачные сервисы, такие как базы данных, диспетчеры уведомлений и облачные хранилища. Это создало возможность для утечки самых разных персональных данных пользователей: от паролей и сообщений из чатов до геолокации и истории браузера.

"Большинство приложений, которые мы изучили, до сих пор не устранили эти уязвимости. Неправильное хранение пользовательских данных, особенно, если злоумышленники смогут получить к ним доступ, — это очень серьезная проблема, - рассказывает Авиран Хазум, руководитель группы исследователей мобильных угроз Check Point Software. - В конечном итоге пользователи таких приложений рискуют стать жертвами различных атак: от мошенничества и фишинга до кражи персональной информации и взлома аккаунтов на других сервисах. В ходе нашего исследования мы получили неутешительные результаты: разработчики подвергают риску не только свои данные, но и данные пользователей. Из-за того, что разработчики зачастую неправильно интегрируют и настраивают сторонние облачные сервисы, в открытом доступе оказались данные десятков миллионов пользователей. Мы надеемся, что наше исследование убедит сообщество разработчиков в необходимости уделять особое внимание подключению сторонних облачных сервисов. Мы рекомендуем разработчикам проверить свои приложения на выявленные нами уязвимости и предпринять необходимые меры по их устранению".

Проверка приложений на безопасность в Google Play в высокой степени автоматизирована и касается в большей степени поиска вредоносных компонентов в ПО, пояснил "Газете.Ru" Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар".

По его словам, ошибки безопасности, допущенные в коде при программировании приложений, алгоритмы Google Play не выявляют, поэтому подобные приложения могут быть размещены в официальном магазине и при этом содержать потенциальную угрозу для безопасности пользовательских данных.

Кроме того, неправильная конфигурация приложения — это не злой умысел разработчиков, а просто ошибка, указывает Ондржей Дэвид, руководитель группы анализа вредоносных программ в Avast. Учитывая количество доступных сервисов и их параметры конфигурации, найти среди них определенный набор уязвимостей очень сложно.

И хотя Google использует передовые технологии и регулярно проверяет приложения, выявить такие проблемы в больших количествах чрезвычайно сложно, поэтому ответственность за безопасность приложения и пользовательских данных в значительной степени лежит на разработчиках.

Что же касается проблемы так называемых некорректных конфигураций (Misconfiguration), то она существует с тех пор, как появились облачные сервисы, сообщил Виктор Чебышев , исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского"