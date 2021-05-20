Как могут прочитать вашу переписку в Telegram

При активации аккаунта мессенджера на другом, ранее не использованном устройстве, Telegram отправит код верификации на все ранее залогиненные устройства пользователя. А потом смс с этим кодом придет на номер телефона. Таким образом взломщики забирают этот код и попадают в чужой аккаунт, могут читать переписки, видеть все отправленные файлы (кроме секретных чатов). Тоже самое будет при перехвате смс, предупредила Соколова.