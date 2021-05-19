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В работе YouTube произошел сбой

ТАССиещё 1
3 часа назад
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В работе YouTube произошел сбой
Фото: ТАССТАСС
Большинство жалоб поступает из США и Канады.
В 73% случаев сообщившие о сбоях пользователи YouTube испытывают проблемы с просмотром видео, еще 20% сообщили о проблемах с сайтом, еще у 6% возникли сложности с загрузкой видео.
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