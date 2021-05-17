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Русские пранкеры под видом Тихановской поговорили с фондом NED

RT на русскомиещё 1
10 часов назад
В распоряжении RT оказалась запись разговора между представителями американского «Национального фонда в поддержку демократии»* и пранкерами Лексусом и Вованом, представившимися командой Светланы Тихановской. В ходе разговора представители американской стороны заявили об «обширной программе» в России, а также о планах поддержки различных движений в Белоруссии и РФ. Кроме того, сотрудники «Национального фонда в поддержку демократии»* намекнули на «замечательные отношения» с определёнными журналистами и медиа. RT публикует полное видео разговора.
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
Интернет,Светлана Тихановская,Генпрокуратура РФ,
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