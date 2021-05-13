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В работе Twitter произошел сбой

ТАСС
23 минуты назад
ТАСС, 13 мая. Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира в четверг. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.
В работе Twitter произошел сбой
Фото: ReutersReuters
В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании и Японии. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильных приложений соцсети.
Интернет,Наука и техника,ИТАР-ТАСС,
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