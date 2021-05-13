В Instagram появилась новая функция

Разработчики Instagram представили новую функцию. Теперь пользователи смогут указывать свой пол, информация о котором будет отображаться справа от имени владельца аккаунта. Самое интересное, что соцсеть позволит выбирать «средний» пол.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

То есть любой пользователь Instagram сможет выбирать не из двух, а из трёх вариантов: он, она и они. Последний предназначен для людей, которые не воспринимают себя ни как мужчины, ни как женщины, пишет NBC News.

Представители соцсети заявили, что отображение местоимения можно будет настроить в том числе и исключительно для подписчиков. Таким образом, никто посторонний не сможет увидеть эту информацию.