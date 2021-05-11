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В Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей

Газета.Ruиещё 12
11 мая 2021
Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил WhatsApp собирать данные пользователей мессенджера из-за новой политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению Каспара, попытка компании Facebook (ей принадлежит мессенджер) принудить пользователей согласиться с новыми обновлениями является незаконной. В связи с этим он обратился к регуляторам в других странах Европы и предложил им ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для WhatsApp будут действовать в течение трех месяцев. В WhatsApp при этом назвали критику уполномоченного "неправильной" и добавили, что указ не остановит внедрение новой политики. Согласно новой политике мессенджера, пользователи должны разрешить WhatsApp передавать информацию о них Facebook. Изменения должны вступить в силу 15 мая. Ранее WhatsApp уточнил, в течение какого периода начнет отключать звонки и сообщения пользователей, которые не согласны с новой политикой конфиденциальности мессенджера.
В Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,Йоханнес Каспар,Германия,
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