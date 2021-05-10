Психолог раскрыл тайны заработка в Сети

Именно так и зарабатывают в Интернете, потому что по-честному заработать невозможно никогда и ничего, это железно. Насчёт юзеров-лузеров: все готовы обманываться и делают это с большим удовольствием, потому что всем хочется присоединиться к красивой жизни. К той самой жизни, которую они рекламируют, — делает вывод психолог.
Заработать в Сети невозможно, однозначно. Более того, продвигается идея о том, что деньги должны быть лёгкими, а единственное место, где можно легко их взять, это в банке. Поэтому все и в долгах, — говорит Федорович.