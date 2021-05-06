В ЕП подняли вопрос о мерах против Facebook

«Всё чаще и чаще Facebook ограничивает свободу выражения мнения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь при этом на предполагаемые и расплывчатые нарушения «норм сообщества», — уточнили парламентарии.
«В преддверии создания европейской рамочной основы регулирования, которая требовала бы от Facebook и других платформ соблюдать основные права человека, такие как свобода выражения мнений и получения информации, планирует ли ЕК принять оперативные, адекватные и действенные меры в этом отношении?» — спросили они.