«Дыра» в Android раскрыла данные болеющих COVID-19

Как стало известно, проблемы с Android привели к тому, что данные пользователей, заболевших COVID-19, были раскрыты другим приложениям. При этом iOS эта проблема никак не коснулась.
Исследователи из AppCensus выяснили, что виртуальный журнал, собирающий данные о контактах с заболевшими COVID-19, имел спорные настройки приватности. За счёт того, что некоторые Android-приложения получают максимальные системные привилегии, они также могли собирать даже закрытые данные.
Lenta.ru пишет
, что «слив» можно было предотвратить, удалив всего пару строк кода. Но даже несмотря на то, что Google была проинформирована о проблеме ещё в феврале, она до сих пор остаётся актуальной для части пользователей.
Представители Google заявили, что рассылают владельцам Android-смартфонов соответствующие патчи безопасности.