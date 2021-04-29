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Роскомнадзор начал проверять ролики с порносайта

Ferra.ruиещё 2
8 часов назад
Роскомнадзор попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить как минимум шесть роликов на PornHub. В ведомстве считают, что видео могут нарушать российское законодательство.
Роскомнадзор проверит ролики PornHub
Фото: ReutersReuters
Речь, в частности, идёт о статьях УК РФ: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Оскорбление представителя власти» и «Пропаганда наркотических средств».
В двух роликах, обнаруженных Роскомнадзором, фигурируют атрибуты православной церкви. Ещё в трёх может быть найдена пропаганда наркотиков, а в одном — оскорбление представителей власти РФ.
В Роскомнадзоре хотят привлечь к ответственности авторов видеороликов. А если все подозрения подтвердят правоохранители, то страницы с роликами заблокируют. Перед эти от PornHub потребуют их удаления.
Эксперты считают, что порносайт могут полностью заблокирован в России, если указанные ролики обратит внимание, например, Российская православная церковь (РПЦ).
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