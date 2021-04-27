Apple запретила приложениям отслеживать пользователей

Новая функция iOS запретила приложениям получать доступ к пользовательской информации. Как заявляет Apple, таким образом она хочет обезопасить владельцев iPhone от чрезмерного сбора данных, которым грешат Facebook и другие интернет-корпорации. Марк Цукерберг уже обвинил компанию из Купертино в скрытых корыстных мотивах и подрыве малого бизнеса.

Фото: Andrej Sokolow/dpa Andrej Sokolow/dpa

Apple выпустила новую версию iOS, в которую внедрена функция App Tracking Transparency, сообщает агентство Associated Press.

Видео дня

Теперь после установки обновления все приложения должны будут запрашивать и получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете. Ранее приложения могли делать это по умолчанию, накапливая сведения об интересах и привычках владельца устройства для дальнейшего показа релевантной рекламы. Подобные действия со стороны социальных сетей можно было предотвратить, запретив сбор пользовательской информации, однако такая функция была спрятана глубоко в настройках системы.

С момента объявления о внедрении новой функции Facebook критиковала планы Apple, называя этот шаг злоупотреблением властью, вынуждающим приложения взимать плату за бесплатные услуги, которые раньше окупались за счет персонализированной рекламы.

Более того, это решение может уничтожить малый бизнес, который полностью полагается на доход от онлайн-рекламы.

«Яблочная» компания, в свою очередь, утверждает, что таким образом заботится об интересах более 1 млрд владельцев смартфонов от Apple.

«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы заявить, что из-за растущего объема персональных данных, которые пользователи хранят на своих устройствах, их уязвимость к возрастающим рискам конфиденциальности также многократно возрастает», — объяснил главный инженер Apple по конфиденциальности Эрик Нойеншвандер в интервью AP.

Apple также осудила Facebook и другие приложения за проникновение в частную жизнь людей, что, по мнению компании, вызвало социальный кризис в США. Спустя несколько недель после атаки на Капитолий США, которая произошла 6 января 2021 года, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что крупные социальные сети несут ответственность за насилие в реальном мире. По мнению главы Apple, они поощряют распространение дезинформирующего контента посредством алгоритмов, которые добавляют в рекомендации еще больше подобной информации из-за «высокой вовлеченности пользователей».

«Если бизнес построен на введении пользователей в заблуждение и на использовании их конфиденциальных данных, то он не заслуживает нашей поддержки. Он заслуживает реформы. Мы не должны закрывать глаза на безудержную волну дезинформации и теорий заговора, которую подпитывают алгоритмы. Мы больше не можем закрывать глаза на политику, которая гласит, что любое взаимодействие с пользователем — это хорошо. И все это делается с одной целью: собрать как можно больше данных о людях ради своей выгоды», — заявил Тим Кук.

Помимо Facebook личную информацию пользователей в огромных масштабах собирает и Google . При этом «корпорация добра» сразу заявила, что без проблем сможет приспособится к новым правилам Apple.

Однако новая функция Apple не гарантирует полной защиты от отслеживания пользовательских действий.

«Дело в том, что благодаря обновлению App Tracking Transparency в iOS 14.5 разработчикам нельзя отслеживать данные пользователей, если они не разрешат доступ к уникальному рекламному идентификатору устройства. Однако это не гарантирует то, что в фоновом режиме Apple будет блокировать запросы на трекинг данных пользователей», — рассказал разработчик сервиса по защите конфиденциальности и блокировке рекламы 1Blocker Салават Ханов.