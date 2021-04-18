Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

Сооснователь и экс-президент компании Adobe Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года, пишет Associated Press со ссылкой на письмо сотрудникам Adobe. О смерти предпринимателя сообщило издание The Mercury News со ссылкой на жену погибшего Нэнси Гершке.
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Причину смерти она не раскрыла.
"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем", — цитирует агентство гендиректора Adobe Шантану Нарайена.
СМИ напомнили, что Чарльз Гешке работал в начале карьерного пути в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто (PARC). В 1982 году он вместе с коллегой Джоном Уорноком, покинув Xerox, создали Adobe. Спустя четыре года он стал генеральным директором Adobe, а с 1989 по 1990 годы — президентом компании.
До 2017 года был сопредседателем совета директоров.
Был награжден Национальной медалью в области технологий и инноваций в 2009 году.