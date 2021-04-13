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В Forbes рассказали об опасности использования Google Chrome на Mac и iPhone

Слово и Дело
1 час назад
Пользователей гаджетов компании Apple призвали отказаться от браузера Google Chrome, так как он применяет алгоритмы слежки за людьми.
Google Chrome оказался опасен для Mac и iPhone
Фото: Pixabay.comPixabay.com
Специалисты из Google Chrome сообщили, что на замену файлов cookie в скором времени придет технология Federated Learning of Cohorts (FLoC). На данный момент она проходит тестирование, рассказали разработчики.
Спрятанный в Chrome секретный алгоритм отслеживает, какие сайты посещает человек, и что он делает в Сети. В случае если Google не изменит свою политику, то корпорация получит слишком большой контроль над данными, передает Live24.
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