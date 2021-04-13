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"ВКонтакте" объяснили причины блокировки паблика ФСИН

Инфо 24иещё 6
6 часов назад
Администрация социальной сети «ВКонтакте» временно заблокировала верифицированную страницу Федеральной службы исполнения наказания.
"ВКонтакте" объяснили причины блокировки страницы ФСИН
Фото: Инфо 24Инфо 24
Как объяснили в компании, таким способом страницу пытаются оградить от действий третьих лиц.
Блокировка паблика Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) «ВКонтакте» произошла сразу после появления на странице опции донатов.
Подписчики страницы заметили, что на ней появилось предложение «Поддержать автора»: перевести администратору небольшую сумму денег на свое усмотрение в обмен на некоторые привилегии — в частности, на «доступ к эксклюзивным материалам». Вскоре после появления предложения о донатах сообщество ФСИН заблокировали «за нарушение правил сайта».
Как объяснили журналистам в пресс-службе «ВКонтакте», алгоритмы соцсети зафиксировали подозрительные действия и заблокировали страницу в целях ее безопасности.
«Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов», — сообщили «ВКонтакте».
Интернет,ФСИН,
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