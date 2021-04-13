"ВКонтакте" объяснили причины блокировки страницы ФСИН

Подписчики страницы заметили, что на ней появилось предложение «Поддержать автора»: перевести администратору небольшую сумму денег на свое усмотрение в обмен на некоторые привилегии — в частности, на «доступ к эксклюзивным материалам». Вскоре после появления предложения о донатах сообщество ФСИН заблокировали «за нарушение правил сайта».