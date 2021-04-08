Twitter хочет купить Clubhouse

Корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд, говорится на сайте агентства.

При этом сейчас переговоры прекратились. Собеседники журналистов не смогли ответить на вопрос о причинах приостановки процесса и его перспективах.

В Twitter отказались от комментариев этих данных, в Clubhouse не предоставили оперативного ответа на запрос журналистов.

Накануне сообщалось, что Clubhouse хочет привлечь финансирование. Инвесторы оценили бизнес в $4 млрд. После приостановки переговоров с Twitter в Clubhouse начали изучать, есть ли смысл вместо этого привлекать финансирование при такой оценке.