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Bloomberg: Twitter хочет купить Clubhouse

News.ru
1 час назад
Корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Twitter хочет купить Clubhouse
Фото: roboposting.ruroboposting.ru
Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд, говорится на сайте агентства.
При этом сейчас переговоры прекратились. Собеседники журналистов не смогли ответить на вопрос о причинах приостановки процесса и его перспективах.
В Twitter отказались от комментариев этих данных, в Clubhouse не предоставили оперативного ответа на запрос журналистов.
Накануне сообщалось, что Clubhouse хочет привлечь финансирование. Инвесторы оценили бизнес в $4 млрд. После приостановки переговоров с Twitter в Clubhouse начали изучать, есть ли смысл вместо этого привлекать финансирование при такой оценке.
Ранее Twitter анонсировал запуск собственного аналога Clubhouse — приложения для голосовых чатов Spaces. Новый сервис станет непосредственным конкурентом Clubhouse, ставшего популярным благодаря использованию знаменитостями, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. В Spaces пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников, писал NEWS.ru.
Интернет,В мире,Марк Цукерберг,Bloomberg,
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