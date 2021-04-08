Twitter хочет купить Clubhouse

Корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд, говорится на сайте агентства.
При этом сейчас переговоры прекратились. Собеседники журналистов не смогли ответить на вопрос о причинах приостановки процесса и его перспективах.
В Twitter отказались от комментариев этих данных, в Clubhouse не предоставили оперативного ответа на запрос журналистов.
Накануне сообщалось, что Clubhouse хочет привлечь финансирование. Инвесторы оценили бизнес в $4 млрд. После приостановки переговоров с Twitter в Clubhouse начали изучать, есть ли смысл вместо этого привлекать финансирование при такой оценке.
Ранее Twitter анонсировал запуск собственного аналога Clubhouse — приложения для голосовых чатов Spaces. Новый сервис станет непосредственным конкурентом Clubhouse, ставшего популярным благодаря использованию знаменитостями, включая Илона Маска и Марка Цукерберга
. В Spaces пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников, писал NEWS.ru.