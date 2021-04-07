Россияне отказываются уважать возраст Ларисы Долиной

Лариса Долина
, очевидно, не собирается причислять себя к рядам пенсионеров. Звезда предпочитает оставаться молодой. Это ей удается, по крайней мере, на фотографиях. Артистка больше не ведет Инстаграм. В Сети есть ее фан-страница со ссылкой на официальный сайт. Местный модератор призывает уважать возраст звезды, призывает подумать, как обычно люди выглядят в старости. Интернет-пользователи высмеяли модератора отметив, что они не собираются уважать возраст Долиной, если та сама его не уважает. Модератор обиделся и отметил, что как раз из-за такого хамства Долина отказалась от социальных сетей.