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В России за год выявили 1529 сайтов лжебанков

Газета.Ru
13 минут назад
В I квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций, их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Полторы тысячи сайтов лжебанков выявили в России за год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на компанию по кибербезопасности BI.ZONE.
По данным экспертов, за весь прошлый год в России обнаружено почти 6,5 тыс. сайтов лжекредитных организаций.
"Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп" — говорится в сообщении.
Отмечается, что на мошеннических сайтах у россиян выманивают данные банковских карт или сведения для входа в аккаунт кредитной организации.
Интернет,Наука и техника,Криминал,газета "Известия",Россия,
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