В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

WhatsApp продолжает терять свои позиции среди мессенджеров

Ferra.ru
1 час назад
В начале года WhatsApp сообщил, что меняет правила пользовательского соглашения в сторону ещё большей интеграции по части данных с Facebook. Из-за этой противоречивой политики люди начали искать альтернативу мессенджеру. Недавний отчёт показывает, что WhatsApp по-прежнему теряет свои позиции.
WhatsApp продолжил терять позиции из-за новых правил
Фото: EPAEPA
Отмечается, что люди начали устанавливать мессенджер Signal больше, чем обычно. Сейчас Signal является самым быстрорастущим приложением во всём мире по части загрузок и количества активных пользователей в месяц.
Telegram, в свою очередь, находится на втором месте в мире по числу активных пользователей за месяц. Загрузки и Signal, и Telegram увеличиваются день ото дня.
Новые правила WhatsApp вступают в силу 15 мая. Если их не принять, пользоваться мессенджером полноценно не выйдет.
Интернет,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители