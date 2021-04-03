WhatsApp продолжил терять позиции из-за новых правил

В начале года WhatsApp сообщил, что меняет правила пользовательского соглашения в сторону ещё большей интеграции по части данных с Facebook. Из-за этой противоречивой политики люди начали искать альтернативу мессенджеру. Недавний отчёт показывает, что WhatsApp по-прежнему теряет свои позиции.

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Отмечается , что люди начали устанавливать мессенджер Signal больше, чем обычно. Сейчас Signal является самым быстрорастущим приложением во всём мире по части загрузок и количества активных пользователей в месяц.

Telegram, в свою очередь, находится на втором месте в мире по числу активных пользователей за месяц. Загрузки и Signal, и Telegram увеличиваются день ото дня.