Спрогнозированы главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

Киберпреступники постоянно придумывают новые схемы мошенничества в интернете, самыми популярными из них в 2021 году станут схемы с применением фальшивых видео с известными персонами (дипфейков), сложные фишинговые сценарии, а также атаки на соцсети и мессенджеры, такой прогноз дал РИА Новости руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.

Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов © РИА Новости. Владимир Трефилов

Как рассказал эксперт, в 2021 году злоумышленники начали активно практиковать гибридные фишинговые атаки с использованием социальной инженерии и различных сценариев обмана интернет-пользователей.

"В своих схемах они продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя не только двойники сайтов, но и дипфейк-технологии. Например, все чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке регистрации и получения бесплатного или выгодного продукта. При переходе по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, который практически ничем не выдает себя, а введенные там личные данные переходят к мошенникам", — пояснил Тюрников.

По его словам, качество дипфейков с каждым годом улучшается и возможно, что именно в 2021 году дипфейки достигнут такого уровня, что распространение ложной информации станет главной головной болью специалистов по информационной безопасности.

Кроме того, по прогнозам эксперта, фишинг также останется самым популярным видом интернет-мошенничества. "С 2016 года фишинг заменил вредоносное ПО как ведущий тип небезопасных веб-сайтов. Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через интернет набрали огромную популярность", — указал он.

Тюрников разъяснил, что злоумышленники заманивают жертву на сайт, обещая выгодное предложение, предлагая оплатить выгодную покупку не через сайт, а из-за "технического сбоя" по ссылке. Там пользователя ждет либо вирус, либо сайт-двойник — где введенные покупателем личные данные переходят к преступникам, отметил он.

Эксперт напомнил, что не теряют популярности и мошенничества по электронной почте, которые существуют уже давно. "Если вы получаете электронные письма, в которых запрашивают вашу личную информацию или информацию об учетной записи – такую, как учетные данные онлайн-банкинга, не отвечайте. Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию – например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте", — посоветовал Тюрников.