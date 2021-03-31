Фейковое криптоприложение Trezor в AppStore ворует у жертв биткоины

Один из пострадавших Филипп Кристодулу [Phillipe Christodoulou] нашел приложение в App Store по названию «Trezor». После того, как он ввел свои данные для проверки баланса, все его биткоины похитили. Кристодулу лишился 17,1 ВТС.

Аналитическая компания Sensor Tower утверждает, что приложение было доступно в App Store как минимум с 22 января по 3 февраля и могло быть скачано около тысячи раз. Эксперты британской компании Coinfirm, которая специализируется на регулировании криптовалют, отметили, что по крайней мере пять человек могли стать жертвами мошенников, а общий ущерб превысил $1,6 млн.