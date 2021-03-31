YouTube скроет количество дизлайков

Видеохостинг YouTube начнёт скрывать количество дизлайков к видео. Об этом сообщается на официальной странице YouTube в Twitter.

В ответ на отзывы авторов о прицельной кампании дизлайков мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счёт дизлайков, — говорится в сообщении.

Авторы YouTube смогут посмотреть точное количество лайков и дизлайков к своим видео на YouTube Studio. Соответственно, пользователи также смогут оценивать видео для того, что будет видно только блогерам. При этом отзывы будут учитываться при настройке рекомендаций на YouTube.

Ранее сообщалось, что действия видеохостинга YouTube по ограничению доступа к документальному фильму «Крым. Путь на Родину» подпадают под санкции нового закона о запрете интернет-цензуры. «Крым. Путь на Родину» — документальный фильм, вышедший в 2015 году, который посвящён событиям 2014 года и вхождению полуострова в состав России.

О том, что видеохостинг ограничил доступ к ленте, его автор Андрей Кондрашов сообщил 12 марта 2021 года. Он, как и ряд пользователей, обратил внимание, что лента помечена как «неприемлемая» или «оскорбительная для некоторых аудиторий». При этом фильм всё равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».