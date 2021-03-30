В Госдуме поддержали предложение отрегулировать рекомендательные сервисы

Сервисы, которые в зависимости от интересов пользователя и его прошлых поисковых запросов рекомендуют новости, товары или услуги, должны отключаться по его желанию. Соответствующие поправки в Закон «Об информации» разработали эксперты московского отделения Ассоциации юристов России и направили их в Госдуму Совфед , сообщает «Коммерсантъ»

Рекомендательные сервисы используют соцсети, новостные агрегаторы, онлайн-кинотеатры и маркетплейсы. На некоторых площадках рекомендации можно отключить. Например, «ВКонтакте» позволяет выбирать режим отображения новостей в ленте: в хронологическом порядке или рекомендованные, а платформа «Яндекс.Дзен»подбирает для пользователей контент только в соответствии с их интересами. При этом принципы, по которым работают такие алгоритмы, являются коммерческой тайной.

Авторы инициативы считают, что у всех пользователей должна быть возможность отключить рекомендации и при этом пользоваться сервисом. Также они предлагают контролировать, не используется ли алгоритм для продвижения запрещённого контента. Регулировать хотят площадки с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки, на которых обрабатываются данные более 500 тысяч пользователей из России. Инициаторы предлагают ввести понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса» и обязать последних объяснять пользователям принципы работы алгоритма.

По мнению главы комиссии Александра Журавлёва, этот законопроект важен, так как рекомендательные алгоритмы могут влиять на общественное мнение, искусственно создавать аномальный интерес к товарам и «погружать человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями».

С предложенными поправками не согласны владельцы интернет-ресурсов. По их мнению, такие меры приведут к излишнему регулированию отрасли и нанесут ущерб всей экономике.

В свою очередь, член Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин также высказался об идее отключения алгоритмов. «Мы хотим расширить права граждан: дать им возможность самим решать, хотят они получать новости в ленты своих соцсетей по выбору искусств енного интелле кта или предпочитают простой хронологический порядок. При этом государство не собирается перехватывать управление рекомендательными алгоритмами, этого в наших предложениях нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Вопрос о коммерческой тайне, запрещающий раскрывать алгоритмы работы рекомендательных сервисов, он счёл решаемым.

«Масса различных устройств, материалов и компьютерных программ проходят в разном виде процедуры контроля, сертификации, лицензирования. И при этом никакие ноу-хау их производителей не нарушаются. Думаю, и в случае с рекомендательными сервисами можно найти баланс между прозрачностью для контроля и коммерческими интересами», — резюмировал Горелкин.