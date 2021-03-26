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В Москве арестовали опасного хакера

Lenta.ruиещё 1
12 часов назад
В Москве арестовали опасного хакера
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Московские полицейские задержали опасного хакера Ритварса Полманиса, которого подозревают в установке вредоносного программного обеспечения на компьютеры коммерческих организаций. Определить его личность помогли специалисты в области компьютерной безопасности, сообщает ТАСС.
По словам источников, хакер является одним из фигурантов дела. «Потерпевшими признаны столичные организации, которые пострадали в результате мошеннических действий группы лиц», — отметили собеседники агентства.
Тверской суд Москвы арестовал Полманиса до 23 мая.
По данным полиции, Полманис работал в группе киберпреступников. Вместе с сообщниками он заражал компьютеры столичных фирм вирусами, благодаря которым злоумышленники получали личные данные россиян и денежные средства коммерческих компаний. Сумма ущерба оценивается в десятки миллионов рублей.
Представители Тверского суда Москвы сообщили, что подозреваемый хакер арестован до 23 мая. Ему предъявлены несколько обвинений: создание и распространение вредоносов, мошенничество в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации.
Интернет,ИТАР-ТАСС,Москва,
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