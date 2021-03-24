Facebook обвинили в плохой борьбе с врагами вакцин

Компания Facebook с начала пандемии приступила к борьбе с распространением ложных сведений о коронавирусе в своих соцсетях, удаляя тысячи подобных публикаций, а также предоставляя пользователям разъяснения Всемирной организации здравоохранения
по поводу той или иной недостоверной теории или дезинформации. В Twitter с марта прошлого года ввели новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения и способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. В феврале компания сообщила, что за это время удалила 8 493 твита, при этом автоматизированные системы оспорили утверждения владельцев 11,6 млн аккаунтов, которые сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования.