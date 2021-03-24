Facebook обвинили в плохой борьбе с врагами вакцин

По словам авторов послания, учитывая популярность среди противников вакцинации таких платформ, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, у компаний есть реальная возможность бороться с дезинформацией, которая "представляет прямую угрозу здоровью и безопасности" граждан страны. Генпрокуроры обратили внимание на то, что на страницы противников вакцинации на упомянутых ресурсах подписаны 59 млн человек.