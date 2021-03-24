«Яндекс» вошел в десятку самых посещаемых сайтов в мире

«Google.com – самый посещаемый сайт в мире за февраль 2021 года. Среднее количество времени, которое пользователи проводят на сайте, составляет 11 минут, и они видят в среднем 8,82 страницы за посещение», – сообщается на SimilarWeb.
Второе место в рейтинге самых популярных сайтов в мире занял YouTube, средняя продолжительность посещения сервиса составляет 21 минуту. На третьей позиции оказалась социальная сеть Facebook, на четвертой – Twitter, на пятой – Instagram. В список также вошла интернет-энциклопедия «Википедия», замыкает ТОП-10 «Яндекс». Отмечается, что ранее это место занимал американский «поисковик» Yahoo!.