Глава Минобороны Румынии раскрыл в соцсетях секретную информацию

Министр обороны Румынии Николае Чукэ поделился с подписчиками в соцести фотографиями, сделанными во время его визита в Академию наземных сил в город Сибиу в регионе Трансильвания.
Фото: runews24.rurunews24.ru
На одной из них была запечатлена учебная доска с записями. Ими оказались коды доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками колл-центра Минобороны в Сибиу, уточили местные СМИ.
Спустя несколько часов после публикации фотографии были удалены, но их копии успели разойтись в интернете. В пресс-службе Минобороны Румынии уведомили, что никаких попыток доступа к данным колл-центра предпринято не было, а все пароли были оперативно изменены.
Сам министр ситуацию не прокомментировал. Не сообщается также, последуют ли какие-либо санкции в его отношении за допущенную оплошность.