Пользователи Android столкнулись с массовым сбоем в работе приложений

Вчера специалисты сообщили о сбое в сервисах Google . Это вызвало ошибки при входе в приложение Авто.ру. Известно, как можно восстановить доступ к программе.

По всему миру 23 марта отмечались сбои в работе сервисов Google. Такие ошибки затронули большое количество популярных приложений — от почтовых ящиков до YouTube. Это не первый сбой, который приводит к подобного рода ошибкам. Пользователи приложения Авто.ру также столкнулись с проблемами при входе в учетную запись.

Для того чтобы восстановить доступ к программе нужно запустить приложение Google Play, найти программу Android System WebView и нажать «Обновить». Как только приложение обновится, нужно проделать то же самое с сервисом Google Chrome.