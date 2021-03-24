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Как восстановить доступ к Авто.ру после сбоя Google

Car.ruиещё 6
4 часа назад
Вчера специалисты сообщили о сбое в сервисах Google. Это вызвало ошибки при входе в приложение Авто.ру. Известно, как можно восстановить доступ к программе.
Пользователи Android столкнулись с массовым сбоем в работе приложений
Фото: Car.ruCar.ru
По всему миру 23 марта отмечались сбои в работе сервисов Google. Такие ошибки затронули большое количество популярных приложений — от почтовых ящиков до YouTube. Это не первый сбой, который приводит к подобного рода ошибкам. Пользователи приложения Авто.ру также столкнулись с проблемами при входе в учетную запись.
Для того чтобы восстановить доступ к программе нужно запустить приложение Google Play, найти программу Android System WebView и нажать «Обновить». Как только приложение обновится, нужно проделать то же самое с сервисом Google Chrome.
В некоторых случаях на вкладке может отсутствовать кнопка «Обновить». В таком случае можно удалить указанные приложения и установить их заново. После таких манипуляций большинство приложений в смартфоне начнут работать полноценно.
Интернет,Google,
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