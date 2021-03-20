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Facebook может запустить детский Instagram

ТК «Звезда»
10 минут назад
Администрация Facebook рассматривает вариант создания специальной версии приложения Instagram, предназначенной для детей младше 13 лет. В настоящее время этот возраст является минимальным для возможности создания аккаунта.
Facebook может запустить детский Instagram
Фото: pixabay.compixabay.com
Для уточнения реального возраста пользователя, зарегистрированного на платформе, Facebook планирует использовать машинное обучение. В связи с этим разработки для младшей аудитории становятся более актуальными, так как соврать о количестве лет больше не получится.
Помимо этого работа социальной сети будет дополнена рядом новых функций безопасности. Так, взрослые смогут отправлять сообщения несовершеннолетним лишь при наличии ответной подписки на них. Кроме того, подростков будут предупреждать, если взрослый пользователь, с которым идет беседа, часто направляет запросы их сверстникам.
Детский психолог Светлана Клюваева отметила в беседе с «360», что безопасные соцсети для детей являются хорошим выходом из ситуации. Ведь сейчас, даже без их наличия, дети все равно пользуются различными платформами и приложениями.
Интернет,Общество,
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