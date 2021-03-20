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Telegram перенял функцию у Clubhouse 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Telegram перенял функцию у Clubhouse
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Мессенджер Telegram расширил функционал голосовых чатов, разрешив создавать их в каналах и публичных группах. При этом слушать беседы в прямом эфире может слушать неограниченное количество участников. Об этом сообщается в блоге компании.

«Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией», — говорится в заявлении. Слушатели могут «поднимать руку» для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов. Таким образом мессенджер перенял аналогичные возможности у социальной сети Clubhouse.

Кроме того, пользователи смогут голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, а администраторы — включить запись чата, чтобы поделиться ею с подписчиками, которые пропустили прямой эфир. Присоединиться к голосовому чату в канале пользователи смогут не только от своего имени, но и от имени одного из своих каналов — это позволит публичным деятелям и знаменитостям избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.
Если пользователь случайно выбрал не тот чат для пересылки сообщения, теперь он может отменить пересылку сообщения и выбрать другой в чат в одно действие, а также перезапускать голосовые сообщения с того места, где они остановились. Пользователи платформы Android получают на одно нововведение больше — они могут выбрать действие при смахивании влево в списке чатов: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить.
Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале, обновление дает возможность всем пользователям запускать собственную радиостанцию, а позже весной — собственные телевизионные станции.
В начале марта Instagram перенял функцию у социальной сети Clubhouse и создал «комнаты» для общения — Live Rooms. С помощью этой функции пользователь сможет приглашать к проведению прямой трансляции до трех человек, всего в эфире смогут участвовать до четырех человек. Ранее приглашать в прямой эфир можно было только одного человека. Пользователи смогут проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии. В компании также работают над внедрением «новых аудиофункций», которые станут доступны в ближайшие месяцы.
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Интернет , Общество , Павел Дуров
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