Роскомнадзор обещал Twitter блокировку через месяц

10 марта, как сообщал «Рамблер», представители Роскомнадзора заявили, что будут замедлять скорость работы Twitter из-за нежелания администрации соцсети блокировать противоправный контент. В решении ведомства говорится, что Twitter проигнорировал требование удалить более 3 тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. В Роскомнадзоре в итоге решили замедлить передачу данных в соцсеть со 100% мобильных гаджетов и с 50% стационарных устройств. Как Вадим Субботин, ограничения касаются передачи фото- и видеоматериалов, но не текстовых сообщений. В ведомстве тогда предупредили, что в случае продолжения игнорирования сервисом Twitter требований закона, ему грозит блокировка.