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В России могут полностью заблокировать Twitter через месяц

Павел Тиунов
7 минут назад
Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter, если администрация соцсети не выполнит требования ведомства, сообщает ТАСС. Решение может быть принято через месяц.
Роскомнадзор обещал Twitter блокировку через месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Журналисты ссылаются на заявление заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина. Он подчеркнул, что в течение ближайшего месяца руководство ведомства будет наблюдать за реакцией компании Twitter на требование об обязательном удалении запрещенной информации согласно законодательству Российской Федерации. Если администрация соцсети не предпримет шагов навстречу, то Twitter может быть заблокирован на всей территории России.
10 марта, как сообщал «Рамблер», представители Роскомнадзора заявили, что будут замедлять скорость работы Twitter из-за нежелания администрации соцсети блокировать противоправный контент. В решении ведомства говорится, что Twitter проигнорировал требование удалить более 3 тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. В Роскомнадзоре в итоге решили замедлить передачу данных в соцсеть со 100% мобильных гаджетов и с 50% стационарных устройств. Как Вадим Субботин, ограничения касаются передачи фото- и видеоматериалов, но не текстовых сообщений. В ведомстве тогда предупредили, что в случае продолжения игнорирования сервисом Twitter требований закона, ему грозит блокировка.
Интернет,Наука и техника,Вадим Субботин,Роскомнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
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