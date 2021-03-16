Microsoft признала провал обновления Windows

Уточняется, что проблема с офисным оборудованием и возникновение «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) может возникнуть практически на всех актуальных версиях Windows 10. В частности, провальный апдейт мог навредить компьютерам, работающим на базе версий 20H2, 2004, 1809 и 1803. Инженеры отметили, что в большинстве случаев возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH, которая мешает взаимодействию компьютера и принтера.