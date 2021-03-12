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Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
9 часов назад
Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публиковавших рекламу вакансий наркокурьеров.
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Фото: InstagramInstagram
«В целях защиты российских граждан от зловредного контента 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Распространение на территории Российской Федерации подобного рода информации запрещено», – указано в сообщении на сайте Роскомнадзора.
Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответ Facebook сообщил, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены.
«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – напомнили в Роскомнадзоре, добавив, что расследование будет продолжено.
Интернет,Роскомнадзор,
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