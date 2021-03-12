Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответ Facebook сообщил, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены.