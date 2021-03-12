С авторов видео на YouTube начнут брать налоги 

Стало известно о планах Google в отношении YouTube-блогеров. Выяснилось, что в скором времени с авторов роликов на этой площадке начнут брать налоги.

Налоги будут относиться к доходу, который блогер получил от просмотра его контента на территории Соединенных Штатов. Это имеет отношение к любой прибыли с сервиса, в том числе и от продажи рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Нововведение затронет YouTube-блогеров из разных стран, в том числе и России.

Размер налоговой ставки, в свою очередь, может варьироваться от 0% до 30%, что зависит от того, заключено ли между странами соглашение об ограничении двойного налогооблажения. Отметим, что между США и Россией данное соглашение есть. В то же время, если автор откажется делиться информацией о налогах, в Google начнут автоматически списывать с него до 24%. Сообщается, что вступить в силу нововведение может уже летом текущего года, а именно в июне.