Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Произошел сбой в работе сайтов российских госорганов 

Lenta.ru 45 минут назад
Произошел сбой в работе сайтов российских госорганов
Фото: ТАСС
Сайты нескольких российских госорганов оказались недоступны из-за сбоя в их работе. Как сообщает «Коммерсантъ», проблема коснулась сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств.
По данным «Интерфакса», сбои в работе сайтов госорганов начались в среду, 10 марта, около полудня.
Ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.
В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой
Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу Twitter. В частности, у многих пользователей не прогружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Последние новости
Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети блокировкой Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети блокировкой Илон Маск рекордно разбогател за день Илон Маск рекордно разбогател за день В России зафиксирован минимум по заражениям коронавирусом за сутки в 2021 году В России зафиксирован минимум по заражениям коронавирусом за сутки в 2021 году
Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор , Госдума , Совет Федерации , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение