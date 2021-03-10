Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить ПО 

Американская корпорация Apple выпустила экстренное обновление iOS 14.4.1. Его рекомендуется немедленно установить всем пользователям iPhone.

Это связано с устранением ряда серьезных неполадок и для дальнейшей безопасности гаджетов, пишет Forbes . Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, разъяснили эксперты.

В компании не сообщили подробности нововведений, чтобы устранить уязвимость до того, как о ней "узнают подробности злоумышленники". Отмечается, что выпуск обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.