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Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить ПО 

Профиль и ещё 5 1 час назад
Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить ПО
Фото: ©unsplash.com
Американская корпорация Apple выпустила экстренное обновление iOS 14.4.1. Его рекомендуется немедленно установить всем пользователям iPhone.
Это связано с устранением ряда серьезных неполадок и для дальнейшей безопасности гаджетов, пишет Forbes. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, разъяснили эксперты.
В компании не сообщили подробности нововведений, чтобы устранить уязвимость до того, как о ней "узнают подробности злоумышленники". Отмечается, что выпуск обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.

"Обнаруженная уязвимость позволяет преступникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код", — уточнил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.

Ранее "Профиль" писал, что уязвимость программного обеспечения, выпускаемого компанией Microsoft, вызывает серьезную обеспокоенность американских властей. Вашингтон считает, что это может нести угрозу для безопасности страны.
Также сообщалось, что в Microsoft обвинили российскую разведку в кибератаках на США. Президент корпорации Бред Смит на слушаниях в комитете по разведке американского Сената заявил, что у корпорации якобы есть "доказательства" причастности России к атакам.
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Комментарии 2
Интернет , Гаджеты , Бред Смит , Microsoft , Apple , Forbes
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