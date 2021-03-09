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WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов 

ТК «Звезда» 17 минут назад
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших моделях iPhone. В последней бета-версии приложения исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже, сообщает портал WABetaInfo. При этом, официального подтверждения этому пока не поступало.
С 1 января 2021 года WhatsApp перестал работать на ряде устройств, владельцы которых не обновили систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3. Данная ОС вышла в конце 2011 года и по умолчанию была установлена на гаджеты со второй половины 2012 года.
Если произвести обновление на старых смартфонах невозможно, их владельцам было рекомендовано создать резервную копию сообщений из мессенджера для того, чтобы впоследствии перенести их на другое устройство.
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Интернет , Гаджеты , Общество
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