Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Первая запись главы Twitter взлетела в цене на аукционе до 1 млн долларов 

Газета.Ru 1 час назад
1 млн долларов составила первая запись главы Twitter на аукционе
Фото: Reuters
Всего за 13 часов на онлайн-аукционе Valuables первый твит гендиректора и сооснователя Twitter Джека Дорси вырос в цене до 1 млн долларов, сообщает НСН со ссылкой на Forbes.
Стартовая цена была в два раза ниже — 500 тысяч долларов.

«Просто настраиваю свой твиттер», — написал Дорси по-английски.

Обладатель лота получит уникальный цифровой сертификат на него с подписью создателя записи, поясняет Valuables. В документе будет заключена криптографическая подпись и метаданные оригинальной записи: дата, время и содержание публикации.
Этот токен может стать элементом коллекции, его можно будет перепродавать, как коллекционное вино или другие предметы искусства и роскоши.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Газета.Ru: последние новости
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram Эксперт подсчитал, сколько компаний США взломали из-за уязвимости ПО Microsoft Эксперт подсчитал, сколько компаний США взломали из-за уязвимости ПО Microsoft Названы темы, с которыми нужно быть осторожнее в соцсетях Названы темы, с которыми нужно быть осторожнее в соцсетях
Интернет , Наука и техника , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение