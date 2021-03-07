1 млн долларов составила первая запись главы Twitter на аукционе

Всего за 13 часов на онлайн-аукционе Valuables первый твит гендиректора и сооснователя Twitter Джека Дорси вырос в цене до 1 млн долларов, сообщает НСН со ссылкой на Forbes.

Стартовая цена была в два раза ниже — 500 тысяч долларов.

«Просто настраиваю свой твиттер», — написал Дорси по-английски.

Обладатель лота получит уникальный цифровой сертификат на него с подписью создателя записи, поясняет Valuables. В документе будет заключена криптографическая подпись и метаданные оригинальной записи: дата, время и содержание публикации.

Этот токен может стать элементом коллекции, его можно будет перепродавать, как коллекционное вино или другие предметы искусства и роскоши.