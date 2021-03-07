Эксперт рассказал о «запретных» темах для поиска в сети

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что для поиска в Сети есть запретные темы, они бывают очевидными и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты — наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничивается законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести человека к неприятностям.

— Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона, — отметил эксперт.

Он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов периодически отслеживают активность пользователей в Сети, и история поиска вполне может быть трактована как признак преступных намерений. Мясоедов привел пример, как покупка ценных бумаг на фондовом рынке была признана инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.

Также, по словам эксперта, на нарушение может указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма. Поэтому стоит аккуратно забивать названия в поисковую строку.