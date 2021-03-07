Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Специалист назвал слова, которые не стоит вбивать в поиск в интернете 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Эксперт рассказал о «запретных» темах для поиска в сети
Фото: freepik.com
Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что для поиска в Сети есть запретные темы, они бывают очевидными и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты — наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничивается законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести человека к неприятностям.

— Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона, — отметил эксперт.

Он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов периодически отслеживают активность пользователей в Сети, и история поиска вполне может быть трактована как признак преступных намерений. Мясоедов привел пример, как покупка ценных бумаг на фондовом рынке была признана инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.
Также, по словам эксперта, на нарушение может указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма. Поэтому стоит аккуратно забивать названия в поисковую строку.
Он отметил, что важен здравый смысл — если человеку по профилю деятельности необходимо искать подозрительные темы, то это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента вызовет вопросы у правоохранителей, даже если дело в обыкновенном любопытстве, передает агентство «Прайм».
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Вечерняя Москва: последние новости
Связь отключат у части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни Связь отключат у части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни Роскомнадзор обяжет социальные сети установить счетчики посещаемости Роскомнадзор обяжет социальные сети установить счетчики посещаемости Столичные колледжи пригласили школьников на дни открытых дверей Столичные колледжи пригласили школьников на дни открытых дверей
Комментарии
Интернет , Наука и техника , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение